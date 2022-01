Inter-Empoli Coppa Italia, per il debutto Handanovic lascia spazio a Radu – CdS

Handanovic protagonista in campionato contro l’Atalanta, punta allo scudetto bis e, dopo la Supercoppa italiana, vuole alzare anche la Coppa Italia. Domani il debutto contro l’Empoli, ma secondo il Corriere dello Sport dovrebbe toccare al giovane Radu.

IN COPPA ITALIA – Handanovic dopo la conquista della Supercoppa italiana si è reso protagonista contro l’Atalanta con alcune parate decisive su Pessina e Muriel. Il capitano nerazzurro a quasi 38 anni di età e da quasi un decennio all’Inter, punta allo scudetto bis, e dopo la Supercoppa italiana spera di alzare anche la Coppa Italia. Domani intanto il debutto contro l’Empoli e Handanovic vorrebbe andare ancora in campo. Stavolta, però, dovrebbe toccare a Radu, poi in caso di passaggio del turno si vedrà.

Fonte: Corriere dello Sport