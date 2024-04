Inter-Empoli, c’è un campionato da vincere! Ora stop alle parole

Inter-Empoli pone fine a una – lunghissima – sosta per le nazionali: stasera alle ore 20.45 si completa la trentesima giornata di Serie A. Il lunedì di Pasquetta prevede una partita che ha guadagnato col passare dei giorni sempre più valore.

PAROLA AL CAMPO – Inter-Empoli arriva a quindici giorni dall’ultima partita ufficiale. Ossia quella col Napoli, dove il risultato (1-1) è passato in secondo piano per quanto successo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Se n’è discusso all’infinito, con il Giudice Sportivo che martedì scorso ha deciso di non squalificare il difensore dell’Inter. Che potrà quindi giocare. Si è parlato troppo durante questa sosta, anche perché gli argomenti (con delle inutili amichevoli per le nazionali) erano pari allo zero o quasi. Ora bisogna ritornare sul campo, il giudice supremo, quello che non lascia appello né valutazioni differenti. Ci sono quattordici punti da fare su ventisette per raggiungere il grande obiettivo: i primi tre vanno presi oggi con l’Empoli.

GLI STESSI? – Dopo lo spavento per quanto successo con la Svizzera, Yann Sommer è a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Empoli. Ma non è scontato ci sia il portiere titolare: può toccare lo stesso a Emil Audero. Scelta che, se confermata, sarebbe l’unico cambio rispetto alla formazione vista quindici giorni fa col Napoli. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram chiamati a interrompere un digiuno che inizia a farsi sentire e lo stesso Acerbi a zittire ogni discussione. Anche perché, per infortunio, non ci sarà Stefan de Vrij e quindi deve giocare. L’Empoli recupera Jacopo Fazzini, scontata la squalifica, ma Davide Nicola ha da fare una scelta in attacco. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Empoli: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.