Inter-Empoli, Bajrami al rientro. Dubbi in attacco per Andreazzoli – TS

Inter-Empoli andrà in scena questa sera. Andreazzoli, per la sfida di San Siro, ritrova Bajrami che partirà titolare. Dubbi, invece, in attacco. Le ultime da Tuttosport

VOGLIA – Inter-Empoli rappresenta una tappa fondamentale per le residue speranze scudetto dei nerazzurri. Non è una sfida altrettanto importante per i toscani, salvi da una settimana e con nulla da chiedere al campionato, ma che hanno promesso una battaglia vera. Andreazzoli, per la sfida di San Siro, ritrova Bajrami che riprende il suo posto a centrocampo. Con lui, a completare il reparto, Asslani, Zurkowski ed Henderson. In difesa ci saranno Fiammozzi e Parisi sugli esterni e Romagnoli e Viti in mezzo. Dubbi, invece, per quanto riguarda l’attacco: l’unico sicuro del posto è Pinamonti che farà coppia con uno fra Di Francesco e Cutrone.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiammozzi, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asslani, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

