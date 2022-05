Inter-Empoli, attesi 70mila tifosi a San Siro! Tutte le informazioni utili

Inter-Empoli, un’altra serata all’insegna del calcio e dei tifosi. Saranno difatti in 70mila i supporters nerazzurri presenti a San Siro. Di seguito anche tutte le informazioni utili per l’accesso allo stadio.

ANCORA SOLD OUT – Inter-Empoli, sarà ancora tutto esaurito a San Siro per quella che sarà la terzultima partita di campionato di Serie A 2021-2022, ma anche il penultimo appuntamento casalingo della stagione. C’è grande attesa per la partita di campionato, in un San Siro che sarà ancora una volta colorato totalmente di nerazzurro da ben 70mila tifosi presenti. Calcio di inizio alle 18:45, e per ovvi motivi prevista una massiccia affluenza. Per questo motivo il club invita ai tifosi di presentarsi allo stadio già a ridosso delle 16:45 per agevolare le operazioni di flusso.

LE INDICAZIONI PER L’INGRESSO

Come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 a decorrere dall’1 maggio 2022 cessano l’obbligo di indossare la mascherina e del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso allo stadio.

L’ingresso 2 è obbligatorio per i possessori di biglietto di terzo anello verde.

L’ingresso 3 è obbligatorio per i possessori di biglietto di secondo anello verde.

L’ingresso 10 obbligatorio per i tifosi dell’Empoli in possesso di biglietto di terzo anello blu.

Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per cui ci si può spostare verso gli ingressi più liberi.

Fonte: Inter.it