Inter-Empoli, Asllani dal 1′ in un caso! In difesa due cambi – CdS

Domani Inter-Empoli, seconda partita consecutiva in casa dei nerazzurri a San Siro (dove c’è un mini tabù). In merito alla probabile formazione, c’è il dubbio Asllani, mentre in difesa previsti due avvicendamenti.

ULTIME – Domani l’Inter ritorna in campo per rimediare al pareggio amaro subito dal Bologna nel recupero della diciannovesima giornata. Ieri la squadra si è allenata agli ordini di Simone Inzaghi, che contro l’Empoli sarà però in tribuna causa squalifica. Il tecnico ha registrato alcune novità dall’infermeria. Una di queste riguarda Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, infatti, ritornerà arruolabile dopo due partite saltate (Venezia e Bologna) e proprio da lui dipende un dubbio di formazione. Se sarà in campo allora potrebbe giocare Piotr Zielinski in regia con Asllani in panchina; se invece non dovesse essere pronto dall’inizio, allora Zielinski lo sostituirebbe mentre Asllani si metterà regolarmente in regia. Non si tratta di una questione tecnica, ma come spiega il Corriere dello Sport, solamente di dosaggio delle forze. Visto che mercoledì l’Inter sarà di scena a Praga contro lo Sparta nella penultima giornata di Champions League. Le altre due novità dovrebbero riguardare la difesa: Matteo Darmian e e Alessandro Bastoni potrebbero infatti rifiatare per lasciare spazio al rientrare Benjamin Pavard e al duttile Carlos Augusto. Questa la probabile formazione per Inter-Empoli.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.