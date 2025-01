Inter-Empoli, Asllani confermato? Probabile formazione

Inter-Empoli si disputerà stasera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Empoli è una gara che la formazione nerazzurra non può permettersi di sbagliare. Dopo il pareggio contro il Bologna per 2-2, che ha portato la squadra meneghina a 3 punti dal Napoli, i Campioni d’Italia hanno assistito al successo dal peso specifico molto elevato da parte dei partenopei contro l’Atalanta a Bergamo. Con il distacco di 6 lunghezze, che ora divide le due compagini, non sono più ammessi passi falsi. La squadra nerazzurra ne è ben consapevole, motivo per cui intende non mancare all’appuntamento con una compagine che si sta finora ben disimpegnando, come quella empolese.

Inter-Empoli, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Empoli Inzaghi dovrebbe nuovamente puntare su Kristjan Asllani dal primo minuto, con Piotr Zielinski e Nicolò Barella pronti ad affiancarlo a centrocampo. In difesa, si dovrebbe assistere al ritorno di Benjamin Pavard dall’inizio, con Carlos Augusto chiamato a far rifiatare Alessandro Bastoni. In avanti, spazio a Mehdi Taremi, il quale sarà affiancato dal capitano Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.