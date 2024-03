Inter-Empoli, allenamento della vigilia con una valutazione da fare

Inter-Empoli domani alle 20.45 chiuderà la trentesima giornata di Serie A. Per la partita di Pasquetta allenamento di vigilia nel pomeriggio, con Inzaghi che deve valutare un giocatore su tutti.

LE OPZIONI – Poco più di ventiquattro ore a Inter-Empoli. Per la squadra di Simone Inzaghi questo pomeriggio allenamento ad Appiano Gentile, poi la permanenza in ritiro come spesso è avvenuto per le gare casalinghe. Il tecnico deve fare una valutazione pressoché definitiva: Yann Sommer titolare o no. Il portiere svizzero ha recuperato dalla distorsione alla caviglia subita otto giorni fa in Danimarca-Svizzera, ma non è ancora scontata la sua presenza. Se Sommer non dovesse dare garanzie – ovviamente – sarà Emil Audero a sostituirlo in Inter-Empoli. Per il resto più o meno tutto confermato. Dovesse esserci Sommer possibile la conferma della stessa formazione vista col Napoli prima della sosta.