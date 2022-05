Inter-Empoli, allenamento sotto la pioggia. Resta un grande dubbio – Sky

Vigilia di Inter-Empoli e, a poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio (domani 18.45), si è appena concluso l’allenamento di vigilia. Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sulle scelte di Inzaghi.

DIECI MAGLIE SU UNDICI – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, dà le notizie della vigilia su Inter-Empoli: «Allenamento finito da poco, sotto la pioggia. Simone Inzaghi ha preparato i suoi giocatori per questa sfida molto delicata. Al momento abbiamo un grande dubbio in attacco: se schierare Edin Dzeko o Joaquin Correa accanto a Lautaro Martinez. Per il resto formazione delineata: Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Federico Dimarco in difesa, Hakan Calhanoglu tornerà dalla squalifica e giocherà a centrocampo con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Le riflessioni devono abbracciare per forza quello che accadrà mercoledì con la finale di Coppa Italia: ragionare su chi avrà bisogno di avere minuti per arrivarci in forma e chi dovrà rifiatare. Soprattutto bisogna pensare che dovrà scendere in campo la migliore formazione possibile per vincere e mettere pressione al Milan».