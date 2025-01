Inter-Empoli, da adesso comincia un duello vero e proprio

Inter-Empoli, stasera alle 20.45, vale per mantenere la scia del Napoli. Dopo non aver sfruttato al meglio il primo dei due recuperi, il margine per rimanere aggrappati alla vetta della classifica non è più così ampio.

SENZA MARGINE D’ERRORE – Inter-Empoli arriva dopo un sabato che ha dato una certezza: per la Serie A sarà solo e soltanto una sfida con il Napoli. Un duello, più o meno, perché l’Atalanta coi risultati dell’ultimo mese sembra essersi un po’ sfilata e le altre non appaiono credibili per ritmo. O l’Inter o Antonio Conte, che ieri si è imposto 2-3 a Bergamo e ha dato un altro segnale. Quello che invece la squadra di Simone Inzaghi non ha certo dato mercoledì col Bologna, sprecando tanto nel 2-2 valso solo un misero punto in classifica. Che ora dice -6, al netto di due partite in meno. Ma queste vanno giocate, e vinte: bisogna iniziare a farlo da stasera.

Per Inter-Empoli sono in tanti a dover fare qualcosa in più

LE MANCANZE – Ormai è inutile fare la conta degli infortunati per Inter-Empoli, tanto è un qualcosa di continuo che va avanti da luglio. Si può però dire un’altra cosa: quando i big che mancano sono tanti chi li sostituisce non alza affatto il livello. Anzi, lo abbassa. I vari Kristjan Asllani, Tajon Buchanan e Mehdi Taremi, solo per citare tre nomi, anche mercoledì hanno dimostrato di non essere all’altezza dei titolari. Ed è necessario che si capisca anche in dirigenza. Ma intanto, visto che i giocatori a disposizione questi sono, la possibilità che due su tre siano titolari c’è. Con l’Empoli di Roberto D’Aversa che arriva con l’ex Sebastiano Esposito. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Empoli, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.