Inter-Empoli, 3 giocatori in cerca di riscatto: occasione da sfruttare – CdS

Inter-Empoli si giocherà questa sera alle ore 20.45. Secondo il Corriere dello Sport Simone Inzaghi darà un’altra chance a quei giocatori che fino a questo momento hanno reso sotto le aspettative.

RISCATTO – Inter-Empoli diventa un crocevia, in questo momento, fondamentale visti anche i risultati di ieri che vedono il Napoli vincente contro l’Atalanta. Questo risultato obbliga i nerazzurri a vincere per tenere vive le speranze scudetto e distanziare la ‘Dea’. Simone Inzaghi a causa dei recenti pesanti infortuni di Henrikh Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu deve ridisegnare il centrocampo. L’armeno si è ristabilito completamente ma con molta probabilità partirà dalla panchina. A questo punto ci sarà un’altra chance per Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Nella rifinitura di Appiano Gentile sono stati provati tra gli 11 titolari. Dopo le prestazioni non convincenti di Milan e Bologna i due giocatori cercheranno il riscatto nel prossimo match. Asllani è dal 2022 all’Inter ed ha più responsabilità, rispetto al polacco, perché non ha mai fatto quel salto di qualità che ci si aspettava.

Inter-Empoli è un occasione in più per spegnere le critiche

RISPOSTE – L’Inter ha bisogno di tutti i suoi effettivi titolari e non soprattutto in vista dei numerosi impegni da qui in avanti. L’Inter per vincere e portare avanti tutti gli obiettivi ha bisogno anche di segnare. Lautaro Martinez lentamente sta ritrovando la forma ideale, foraggiata anche dai gol contro Milan e Bologna. Chi al momento risulta assente dal tabellino dei marcatori di Serie A è Mehdi Taremi. L’iraniano su 23 partite giocate ha realizzato solamente 2 reti, troppo poco per un giocatore che nella stagione 2022/2023 con il Porto ha siglato 22 reti in 33 match disputati. Taremi probabilmente completerà il tandem d’attacco con Lautaro Martinez. Entrambi sono andati a segno in Supercoppa contro il Milan. Il tecnico piacentino non vuole sentire parlare di bocciature definitive. In questa delicata fase di stagione è necessario l’apporto di tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia