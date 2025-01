Inter-Empoli 3-1, l’attacco sale in cattedra! Dumfries imperioso

Termina 3-1 Inter-Empoli, sfida valevole per la ventunesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0

CAPITANO INARRESTABILE – Un’altra Inter in questo secondo tempo, rispetto ai primi quarantacinque minuti. Tanto che, al minuto 55, arriva finalmente la rete che sblocca la partita. Ed è ancora capitan Lautaro Martinez decisivo, dando seguito al buon periodo dopo essersi sbloccato. L’argentino prende palla al limite dell’area e lascia partire un siluro verso l’incrocio che Vasquez può solo sfiorare con le dita, ma senza riuscire a spingerla fuori dallo specchio. I nerazzurri controllano bene il gioco, con Denzel Dumfries che al 77 si lancia da solo e arriva davanti a Vasquez, con il portiere bravo in uscita a respingere.

BOTTA E RISPOSTA – Poco dopo è sempre l’olandese a rendersi decisivo, in un periodo di grande forma per lui. All’80’ arriva un corner battuto perfettamente con lo stesso Dumfries che stacca imperiosamente in terzo tempo, schiaccia palla a terra e firma il 2-0. Tranquillità che dura però davvero poco: all’84’ infatti si riaprono i giochi. Ed È Sebastiano Esposito ad accorciare le distanze, beffando de Vrij con una finta e andando a incrociare mettendo il pallone dove Sommer non può arrivare. La reazione arriva subito: partenza dal basso con Arnautovic che parte in campo aperto, palla in mezzo per Marcus Thuram tutto solo davanti a Vasquez: palla in rete e 3-1 che dà, ora, la tranquillità. Finisce così 3-1 Inter-Empoli, con i nerazzurri che rispondono al Napoli e, nel mentre, staccano ulteriormente l’Atalanta.

INTER-EMPOLI 3-1

Gol: Lautaro Martinez al 55′, Dumfries all’80’, Esposito all’84’, Thuram all’89’