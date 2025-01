Inter-Empoli 0-0 al 45′, ci prova soltanto Lautaro Martinez

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Empoli, sfida valevole per la ventunesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Poche occasioni in questo primo tempo, con l’Inter che ci prova contro un Empoli molto fisico. Il primo grande tentativo dei nerazzurri nei primi quarantacinque minuti passa dai piedi di Lautaro Martinez: cross dalla destra, l’argentino riesce, in mezzo alla mischia della difesa toscana, a colpire in rovesciata, ma è bravo Vasquez con un riflesso felino a evitare il gol. Poco dopo, al 26′, è ancora Lautaro Martinez a rendersi pericoloso: lancio lungo a scavalcare la difesa, il capitano stoppa a due passi dalla porta e si gira, ma incredibilmente la sua conclusione si stampa sul palo e si spegne sul fondo. Nel finale ci provano ancora i nerazzurri, senza però trovare l’imbucata giusta contro un Empoli molto attento difensivamente. Termina così a reti inviolate il primo tempo.

INTER-EMPOLI 0-0

Gol: /