Inter-Empoli 0-0 al 45′, ma due mezzi gialli diventano un rosso! Ora in 10

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Empoli, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

INFERIORITÀ NUMERICA – Termina a reti inviolate il primo tempo di Inter-Empoli, nonostante entrambe le squadre abbiano avuto occasioni. Anche gli ospiti, che si mostrano propositivi fin da subito a San Siro e André Onana deve intervenire d’istinto su un tiro pericoloso di Cambiaghi. Anche i nerazzurri hanno però le loro occasioni, specialmente con un bel tiro al volo di Federico Dimarco da distanza ravvicinata che trova un provvidenziale Vicario a negargli la rete del vantaggio. La partita cambia però al 40′, quando Milan Skriniar già ammonito interviene a gamba alta su Caputo: tocca il pallone e poi il giocatore, ma il direttore di gara non perdona e trasforma un mezzo giallo (come il primo assegnato allo slovacco) nella seconda ammonizione e nel cartellino rosso. Per l’Inter il secondo tempo si fa duro.

