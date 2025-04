Inter, emergenza in attacco contro il Bologna: Correa pronto! E poi?

Il problema muscolare accusato da Marcus Thuram tiene banco in casa nerazzurra e costringe Simone Inzaghi a rivedere le sue scelte offensive in vista della difficile trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 al Dall’Ara. Con Marko Arnautovic non ancora al meglio, Joaquin Correa si candida per una maglia da titolare.

EMERGENZA IN ATTACCO – Quella di Marcus Thuram si tratta di un’assenza pesante prima di una partita importantissima come quella di Bologna. Con Marko Arnautovic ancora non al 100% della condizione fisica, la scelta obbligata per affiancare Lautaro Martinez dovrebbe ricadere su Joaquin Correa. Il Tucu, reduce da un lungo periodo in ombra e spesso relegato ai margini della rotazione, ha ora l’occasione di tornare protagonista. Le sue caratteristiche tecniche, se in giornata, possono offrire profondità e imprevedibilità contro la difesa felsinea. Anche Lautaro Martinez non è al meglio. Il capitano nerazzurro è apparso affaticato nei minuti finali della gara di ritorno contro il Bayern Monaco, ma salvo sorprese stringerà i denti per esserci dal primo minuto.

Taremi ritrova minuti in Champions League: chance col Bologna?

CHI RESTA – Inzaghi potrebbe poi valutare un impiego a gara in corso di Mehdi Taremi, subentrato anche nella sfida di Champions e sempre più integrato nei meccanismi offensivi della squadra. La sfida col Bologna non sarà semplice. Vincenzo Italiano ha costruito una squadra organizzata e ambiziosa, che sogna di riconfermare l’Europa. Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, gestendo le forze in vista del tour de force di fine aprile. Per Correa è un’occasione da non sprecare. Per l’Inter, una prova di maturità senza uno dei suoi uomini chiave.