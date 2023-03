Inter, emergenza difesa! Fuori due. Darmian fa gli straordinari – CdS

L’Inter affronta la Juventus, ma in piena emergenza. In difesa, difatti, mancheranno due titolari su tre. Pronto, ancora una volta, Matteo Darmian nel ruolo di terzo centrale. Di seguito le possibili scelte secondo il Corriere dello Sport.

IN DIFESA – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera contro la Juventus dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar in difesa. Sul centro-destra pronto il solito Matteo Darmian. Nuova chance per Stefan de Vrij in mezzo, mentre Francesco Acerbi verrà dirottato a sinistra. Difficile prendere in considerazione Danilo D’Ambrosio come alternativa, visto che, non essendoci Robin Gosens, gli toccherà dare il cambio a Federico Dimarco nella ripresa così come già successo contro il Porto in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno