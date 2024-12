Inter, emergenza in difesa! Altri due in dubbio: Inzaghi ridisegna tutto

Vigilia di Inter-Como e nuovi interrogativi in casa nerazzurra per Simone Inzaghi, che deve fare i conti con una situazione di emergenza difensiva sempre più complicata. Oltre Francesco Acerbi e Benjamin Pavard ancora indisponibili, si è aggiunto anche Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato da Sky Sport, da monitorare le situazioni anche legate a Matteo Darmian.

EMERGENZA DIFENSIVA – Alla vigilia di Inter-Como, la notizia più preoccupante riguarda Stefan de Vrij, costretto a lasciare il Centro Sportivo di Appiano Gentile prima degli altri compagni. Il difensore olandese ha accusato un problema fisico che lo mette in forte dubbio per la gara di domani sera contro il Como, valida per la 17ª giornata di campionato. Questo nuovo intoppo si somma alle già pesanti assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Quest’ultimo è il titolare designato della difesa a tre dell’Inter, mentre de Vrij rappresenta la sua naturale alternativa. La situazione diventa ancor più critica se si considera che anche Matteo Darmian non è al meglio delle condizioni fisiche.

Inzaghi ridisegna la difesa dell’Inter contro il Como

CON QUATTRO ASSENTI – Per far fronte a questa vera e propria emergenza, Inzaghi sta studiando soluzioni alternative. Durante gli ultimi allenamenti ad Appiano Gentile, l’allenatore ha provato Alessandro Bastoni nella posizione di centrale difensivo, un ruolo che il difensore ricopre abitualmente anche in Nazionale. Bastoni verrebbe affiancato da Yann Bisseck sul centro-destra e Carlos Augusto sul centro-sinistra, componendo così una difesa inedita e in gran parte sperimentale. Un quadro più chiaro sull’entità degli infortuni e sulle scelte di formazione potrebbe arrivare alle 14, quando Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa. L’allenatore sarà chiamato a fare il punto sulla situazione, cercando di trasmettere fiducia in un momento particolarmente delicato.