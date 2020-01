Inter, ecco i nuovi: Young debutta, Moses deve carburare – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulle condizioni dei due acquisti dell’Inter. Young giocherà titolare col Cagliari mentre per Moses bisognerà aspettare.

SUBITO TITOLARE – Per l’Inter contro il Cagliari giocherà dal 1’ uno dei nuovi acquisti. Ashley Young infatti con la squalifica di Candreva, la cessione di Lazaro e una condizione non perfetta di D’Ambrosio, sarà titolare a destra nel 3-5-2. L’inglese fisicamente è a posto, è pronto al debutto e dall’alto dell’esperienza maturata con lo United, può dare una grossa mano.

IN RODAGGIO – Chi invece dovrà aspettare è Moses. Il nigeriano arrivato in prestito oneroso (500.000 euro) con diritto di riscatto, in questi giorni ha lavorato con i compagni, ma la condizione fisica, dopo i due infortuni alla coscia sinistra, è quella che è. Avrà bisogno di un paio di settimane di lavoro, anche se forse sarà convocato prima.