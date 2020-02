Inter, ecco gli uomini derby: i quattro marcatori nomi del destino – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come Lukaku, de Vrij, Brozovic e Vecino siano dei veri e propri uomini derby per l’Inter. Non è un caso abbiano ribaltato loro.

NOMI DEL DESTINO – Il derby è magia, pazienza per chi non ci crede. E’ un filo nerazzurro, lo riconosci chiaro e limpido nella pazzia di un ribaltone che sa di scudetto e nel nome di chi quel ribaltone l’ha messo in piedi. Guardateli bene, sono sempre loro. Si va sempre alla ricerca, prima di partite così, della risposta alla domanda del secolo: chi sarà l’uomo derby? Ecco, quelli dell’Inter sono sempre gli stessi. Date un occhio qui, funziona sempre: i quattro gol nerazzurri di ieri sera sono opera d’arte di chi aveva sporcato il tabellino anche negli ultimi due, quello d’andata di settembre e del girone di ritorno dello scorso campionato. Brozovic, Lukaku, de Vrij e Vecino: una puntata sempre vincente, non si sbaglia mica a mettere una fiche su questi quattro cavalli. Non di solo derby vivono questi quattro personaggi. Non sono in cerca d’autore, sono firme d’autore.