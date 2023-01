Inter, ecco chi accompagnerà Inzaghi in conferenza stampa. L’orario

La Lega Serie A ha ufficializzato l’orario della conferenza stampa di Simone Inzaghi nel giorno della vigilia di Inter-Milan di Supercoppa Italiana. Reso noto anche il calciatore che accompagnerà l’allenatore per l’occasione.

VIGILIA – La conferenza stampa di Simone Inzaghi della vigilia di Inter–Milan si terrà martedì alle ore 9.30 italiane (11.30 locali, in Arabia Saudita). La Lega Serie A ha ufficializzato anche il calciatore che accompagnerà l’allenatore piacentino per l’occasione: Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sarà protagonista anche fuori dal campo dopo le ultime settimane di grandi prestazioni con l’Inter. Sarà possibile leggere in tempo reale le parole del mister nerazzurro prima della Supercoppa Italiana qui su Inter-News.it, che coprirà l’evento a partire dalle ore 9.15 attraverso la diretta testuale.