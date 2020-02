Inter e Conte, primo allenamento in vista del...

Inter e Conte, primo allenamento in vista del derby: il report

L’Inter di Conte ha iniziato la preparazione al derby contro il Milan. I nerazzurri sperano di recuperare Sensi (QUI le sue dichiarazioni), mentre i rossoneri aspettano news da Ibrahimovic (QUI le ultime sullo svedese)

DERBY IN ARRIVO – Questo il report della seduta odierna agli ordini di Antonio Conte: “L’Inter si prepara al #DerbyMilano in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Primo allenamento settimanale in vista della sfida con il Milan. Al Centro Sportivo Suning, dopo il riscaldamento iniziale, i nerazzurri hanno svolto lavori di tecnica individuale, possesso palla e una serie di partitelle”.

