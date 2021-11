Inter, Dzeko e Bastoni migliorano. Due gli assenti sicuri – Sky

Collegatosi direttamente da Appiano Gentile, l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha fatto il punto sugli infortunati e sulle condizioni dei giocatori dell’Inter in vista della gara di domenica contro il Napoli.

DUE ASSENTI E DUE RECUPERI – In vista di Inter-Napoli, l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha fatto il punto sulle condizioni di Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, ma non solo: «Sono infortuni non gravissimi, ma che fermano i due giocatori per due o tre settimane. Difficilmente li rivedremo per la gara con il Venezia. Quel che è certo è che sono due assenze importanti. Altri due giocatori invece stanno migliorando, ovvero Dzeko e Bastoni che si candidano per essere titolari nella gara di domenica contro il Napoli».