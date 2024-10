Inter, Dumfries insidia Darmian! Novità Asllani dall’ultimo allenamento – Sky

Alla vigilia dell’atteso Derby d’Italia, l’Inter sta svolgendo l’ultimo allenamento a San Siro, con Simone Inzaghi impegnato a sciogliere gli ultimi dubbi tattici. Ma come ribadito da Sky Sport, quello su Kristjan Asllani non è l’unico dubbio di formazione prima della Juventus. Sulla fascia destra c’è un nuovo ballottaggio con Dumfries adesso in vantaggio su Darmian.

DALL’ALLENAMENTO – L’Inter si trova in questo momento in campo, ad Appiano Gentile, per preparare la sfida contro la Juventus alla vigilia. Due dubbi principali per Simone Inzaghi. Uno è già noto e riguarda il recupero e addirittura l’impiego di Kristjan Asllani. Il centrocampista sembra aver recuperato pienamente ed è in netto vantaggio. L’altro dubbio riguarda il ruolo di esterno destro, con Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian. Dumfries, forte della sua capacità di spinta e doti atletiche, sembra rispondere meglio al tipo di gioco richiesto da Inzaghi per le transizioni offensive, cruciali per rompere le linee avversarie. Darmian, tuttavia, rimane un’opzione valida e versatile, capace di coprire diversi ruoli grazie alla sua duttilità. La sua presenza, infatti, sarebbe preziosa anche in caso di emergenza sulle fasce, visto che Carlos Augusto è indisponibile per infortunio.

Inter, per il resto formazione ben definita

ALTRE SCELTE – In difesa, la formazione sembra più definita, con Pavard destinato a occupare il centro-destra e Bastoni e de Vrij centrali. L’assenza di Acerbi rappresenta una perdita in termini di esperienza e presenza fisica, ma la solidità di de Vrij e la visione di gioco di Bastoni sono garanzie per Inzaghi. Darmian, oltre al ruolo di esterno, potrebbe rivelarsi un sostituto chiave anche per la linea difensiva, vista la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni. Per Inzaghi, la partita contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante, specialmente considerando il ruolo della squadra in vetta alla classifica e la pressione di mantenere il ritmo del Milan.