Inter, Dumfries e Zielinski lavorano in gruppo! Thuram rinvia – Sky

Denzel Dumfries e Piotr Zielinski hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno perciò disponibili per Inter-Roma. Andrea Paventi su Sky Sport però dà un’altra notizia su Marcus Thuram.

ALLENAMENTO – L’Inter si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile. La squadra è tornata in campo per preparare la partita contro la Roma e ha avuto modo anche di riflettere sulla sconfitta dura da digerire in Coppa Italia con il Milan. Arrivano comunque buone notizie dai primi minuti nel rettangolo di gioco e riguardano gli infortunati Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Marcus Thuram invece preoccupa ancora in questo momento.

Inter, le ultime da Appiano Gentile

INFORTUNATI – Dumfries e Zielinski si stanno allenando finalmente in gruppo e sono pienamente recuperati per Inter-Roma. Thuram invece nemmeno sta lavorando in campo e non ci sarà molto probabilmente per il match di campionato. L’obiettivo diventa la trasferta di Barcellona, almeno per tornare in panchina e quindi a disposizione di Simone Inzaghi. Si allungano le rotazioni, aumentano le possibilità di cambiare formazione e dare respiro a chi ha dovuto fare gli extra in questo periodo. Con Dumfries e Zielinski tornerà una nuova Inter pronta al doppio impegno di Champions League e al grande finale in campionato.