Inter, Dumfries ammonito: salterà la sfida contro la Fiorentina. Ma quale?

L’ammonizione rimediata da Denzel Dumfries durante il derby contro il Milan avrà conseguenze importanti per l’Inter. Il laterale olandese era diffidato e, con il cartellino giallo ricevuto, sarà costretto a saltare la prossima partita utile di campionato. Ma quale tra Inter-Fiorentina e Fiorentina-Inter?

DA DIFFIDATO – A causa di una particolare circostanza regolamentare, Dumfries non sconterà la squalifica nel recupero di Fiorentina-Inter del 6 febbraio, ma nella successiva gara del 10 febbraio, quando i nerazzurri affronteranno nuovamente i viola, questa volta a San Siro nella sfida di ritorno. La questione nasce dal fatto che Fiorentina-Inter giocata a novembre esra stata interrota a causa del malore subito da Bove. La partita verrà ripresa il 6 febbraio, ma dal minuto 16, ovvero dal momento esatto in cui era stata sospesa.

La situazione particolare del recupero di Fiorentina-Inter

CASO PARTICOLARE – Secondo il regolamento della Lega Serie A, le squalifiche per somma di ammonizioni devono essere scontate nella prima gara utile successiva, ma solo se questa viene disputata interamente. Nel caso specifico, Fiorentina-Inter non rientra in questa categoria, poiché si tratta di un recupero parziale: la partita riprenderà dal minuto 16, con lo stesso punteggio e lo stesso contesto della gara interrotta. Per questo motivo, la squalifica di Dumfries non potrà essere applicata in questa occasione e verrà invece posticipata alla partita successiva, ovvero Inter-Fiorentina del 10 febbraio.