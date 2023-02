Inter, due rientri in programma con il Milan. Uno fondamentale – TS

In casa Inter ci si prepara al rientro di due volti fondamentali per lo spogliatoio. Uno dei due sarà importante anche per il campo e avverrà dopo diverso tempo. Questo è stato l’allenamento di ieri seguendo Tuttosport.

RIENTRI – Samir Handanovic e Marcelo Brozovic secondo quanto scritto da Tuttosport torneranno finalmente tra i convocati per il derby di domenica tra Inter e Milan. Il portiere ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, compresa la partitella. Il croato invece ha saltato l’ultima parte della sessione, ma a scopo precauzionale. Fra oggi e domani anche Brozovic giocherà la partitella per prepararsi in vista di uno dei match più importanti della stagione dell’Inter. C’è la possibilità di staccare definitivamente il Milan in campionato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini