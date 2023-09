Inter, due in dubbio contro il Milan. Inzaghi attende Lautaro Martinez – SM

Inzaghi deve scogliere alcuni dubbi in vista di Inter-Milan. Il leader Lautaro Martinez è un’incognita, visto il prossimo delicato impegno con l’Argentina. Altri due nerazzurri preoccupano maggiormente.

DUBBI – Inizia la settimana di preparazione al derby di Milano, con ancora in corso, però, gli impegni delle Nazionali. Il primo pensiero di Simone Inzaghi va a Lautaro Martinez, che tornerà in Italia solo 48 ore prima della maxi sfida di San Siro. L’allenatore piacentino spera che l’attaccante argentino torni a disposizione dell’Inter indenne, nonostante i 3600 metri d’altitudine che lo attendono per la partita contro la Bolivia e il lungo viaggio di ritorno. Alla situazione di Lautaro Martinez si aggiungono anche le condizioni di due altri calciatori dell’Inter. Si tratta di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. L’affaticamento muscolare del primo sembra essere non particolarmente grave, mentre l’anemia del secondo lo rende non al 100% delle forze. Questi sarebbero gli unici dubbi di Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan secondo SportMediaset.