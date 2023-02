Inter, due assenze importanti per il Milan nel derby. Cambio di formazione

Questa domenica si affronteranno Inter e Milan per il terzo derby della stagione attuale. I rossoneri dovranno sopperire a due importanti assenze, una a centrocampo e una in difesa. Stefano Pioli pensa ad un cambio di formazione secondo Gianluca Di Marzio.

CAMBIAMENTI – Ismael Bennacer e Fikayo Tomori saranno assenti nel derby contro l’Inter. L’algerino ha riscontrato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro e non si è allenato nemmeno nella giornata di mercoledì. Per questo motivo il centrocampista non ci sarà, così come il suo compagno inglese. Tomori è uscito per un problema muscolare contro la Lazio e punta al rientro con il Tottenham. L’Inter è esclusa dalle possibilità. Stefano Pioli, visti gli ultimi risultati, secondo quanto riferito di Gianluca Di Marzio, sta pensando ad un cambio di formazione. Il Milan passerà probabilmente al 4-3-3, con Tommaso Pobega e Rade Krunic ai lati di Sandro Tonali. I problemi di equilbrio guidano il tecnico ad abbandonare la soluzione del trequartista, l’obiettivo è prendere meno gol.