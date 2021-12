Inter, ancora un dubbio in vista Torino. Scelto sostituto di Barella – Sky

Si avvicina sempre di più Inter-Torino, sfida in programma domani sera alle 18.30 a San Siro. Per l’ultima gara di questo 2021 nerazzurro, Simone Inzaghi si affiderà sempre ai suoi fedelissimi. A centrocampo scelto Vidal per sostituire lo squalificato Barella, dubbio in attacco.

SCELTE DI FORMAZIONE – Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione in vista di Inter-Torino di domani. Queste le sue parole: «Inzaghi conferma nove undicesimi della sua formazione. A centrocampo ci saranno Brozovic, Calhanoglu e Vidal al posto dello squalificato Barella. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Si giocano invece il posto davanti Dzeko e Sanchez, anche se il bosniaco è favorito. In ogni caso le decisioni sono rimandate a domani, dopo la rifinitura».