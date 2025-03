Inter, il dubbio di Bergamo riguarda la difesa: chi dal 1′? Inzaghi valuta – CdS

L’Inter si prepara alla delicata sfida contro l’Atalanta con un assetto difensivo quasi definito. L’unico dubbio per Simone Inzaghi riguarda la difesa, così come ribadito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

DUBBIO IN DIFESA – L’unico dubbio per Simone Inzaghi riguarda il centrale di destra, dove si profila un ballottaggio tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Con Stefan de Vrij definitivamente out a causa del fastidio al ginocchio accusato nei giorni scorsi, il tecnico nerazzurro ha già scelto due delle tre pedine che comporranno la linea arretrata. L’assenza di de Vrij conferma Francesco Acerbi come pilastro centrale della difesa interista. Accanto a lui, sul centro-sinistra, tornerà titolare Alessandro Bastoni, rimasto a riposo nel match di Champions League contro il Feyenoord. L’unico dubbio riguarda la posizione di centrale di destra, con Benjamin Pavard in vantaggio su Yann Bisseck. Il francese sembra destinato a partire dal primo minuto, offrendo maggiore esperienza e qualità nell’impostazione rispetto al giovane tedesco.

Una difesa solida per blindare la vetta

BALLOTTAGGIO – L’Inter si affida ancora una volta alla sua difesa, il reparto che ha reso i nerazzurri la miglior squadra del campionato per solidità. Con Acerbi al centro, Bastoni a sinistra e probabilmente Pavard a destra, l’obiettivo è neutralizzare l’attacco dell’Atalanta e portare a casa un risultato positivo per consolidare il primato in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia