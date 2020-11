Atalanta-Inter: Conte vuole forzare l’impiego Lukaku. Domani verdetto

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Belgio

Dubbi sulle condizioni di Romelu Lukaku, che ha saltato le ultime due uscite dell’Inter per un problema all’adduttore. Conte ha bisogno del belga e farà di tutto per averlo a disposizione in Atalanta-Inter, domenica pomeriggio. All’orizzonte, tra l’altro, c’è la possibile convocazione con la Nazionale belga

RISCHIO – Le nuvole del dubbio si addensano su Romelu Lukaku. Il belga, alle prese con un problema muscolare, sta cercando di recuperare nel minor tempo possibile. L’Inter è attesa dalla sfida contro l’Atalanta di domenica prossima e l’ex United sta forzando per essere a disposizione. Per questo motivo, il gigante belga si è allenato da solo alla Pinetina nel giorno di riposo concesso da Conte ai suoi compagni. Secondo “Sky Sport”, nell’allenamento di venerdì Lukaku proverà a forzare per capire se potrà essere con la squadra a Bergamo. In quel caso, sabato si allenerà regolarmente con i compagni.

Fonte: Sky Sport