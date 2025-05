Inter, dubbi su Pavard e Zielinski: a rischio Como. Occhi puntati sul PSG

Alla vigilia della delicata sfida contro il Como, che potrebbe decidere le sorti dello scudetto, l’Inter deve fare i conti con due nuove incognite: Benjamin Pavard e Piotr Zielinski.

IN DUBBIO – Benjamin Pavard e Piotr Zielinski hanno lavorato a parte nell’ultima seduta e, salvo miglioramenti nelle prossime ore, rischiano di non essere convocati per l’ultima giornata di campionato. Per Pavard si tratta di un leggero affaticamento muscolare, una condizione che di per sé non preoccupa lo staff nerazzurro, ma che richiede comunque cautela. Il difensore francese, tra i più utilizzati da Simone Inzaghi in questa stagione, sembrava destinato a partire titolare al “Sinigaglia”, ma la sua presenza ora è fortemente in dubbio. Il timore è che un ulteriore sforzo, a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, possa aggravare la situazione.

Non solo Pavard, anche Zielinski in dubbio

ALTRO GIOCATORE – Anche Piotr Zilinski ha visto riacutizzarsi i problemi alla caviglia sinistra. Anche per lui, la sfida contro il Como era stata individuata come un’occasione ideale per mettere minuti nelle gambe in vista dell’eventuale impiego a Monaco. Ma l’infortunio ha riaperto interrogativi sulla sua reale disponibilità, e a oggi resta in forte dubbio. In casa Inter la parola d’ordine è prudenza. Il match con il PSG, in programma il 31 maggio, incombe e nessuno vuole correre rischi inutili. Anche in caso di convocazione, è difficile ipotizzare che Pavard o Zielinski vengano utilizzati se non in casi di emergenza. L’Inter dovrà quindi affidarsi a rotazioni già collaudate per affrontare un Como in forma e deciso a concludere bene la sua stagione. Con lo scudetto ancora in bilico, ogni scelta sarà determinante