Inter, dubbi in difesa per Conte. In mezzo ballottaggio Eriksen-Sensi – Sky

Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’Inter. La squadra di Conte lavora in vista della sfida di sabato: avversario il Napoli di Gattuso, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

DUBBI – Questi gli ultimi aggiornamenti sull’Inter forniti da Matteo Barzaghi: «Conte ha dei dubbi circa la difesa da schierare contro il Napoli. Sappiamo che ci sono alcuni giocatori acciaccati, tutti potenzialmente recuperabili per Napoli, ma dovendo disputare una gara ogni tre giorni ci vuole cautela. Quello più indietro è Godin. Bastoni e de Vrij stanno lavorando per esserci, D’Ambrosio dovrebbe recuperare. A centrocampo c’è il dubbio tra Sensi ed Eriksen, con uno dei due che sarebbe una carta in più da schierare dalla panchina. In attacco Lukaku e Lautaro non basteranno, servirà il miglior Sanchez in pianta stabile».