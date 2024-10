Inter, dopo il Torino meritato riposo: la decisione e il piano di Inzaghi

L’Inter archivia positivamente il blocco di sfide prima della sosta per le Nazionali. Dopo la vittoria sul Torino Simone Inzaghi organizza il programma della prossima settimana.

QUADRO – La trasferta a Udine sabato scorso, poi la sfida di Champions League contro lo Stella Rossa martedì, per finire alla sfida a San Siro di ieri sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Un blocco importante, di tre partite serrate, appena conclusosi nel miglior modo possibile per la squadra di Simone Inzaghi: tre vittorie consecutive, tra Serie A e Champions League. Un ottimo modo per andare a riposo prima della sosta Nazionali, dove saranno dodici i nerazzurri impegnati. Tutti gli altri resteranno a disposizione del mister per lavorare in vista dei prossimi impegni, che saranno altrettanto difficoltosi.

Inzaghi organizza la settimana dell’Inter: ecco la decisione

PROGRAMMA – Le prossime date segnate di rosso sul calendario del mese di ottobre sono quelle che fanno riferimento alle sfide contro Roma, Young Boys e Juventus (le prime due in trasferta, la terza a San Siro). I nerazzurri avranno davvero un gran da fare, con solo tre o quattro giorni a disposizione tra un match e l’altro. Considerando che le energie spese nell’ultimo periodo sono già state cospicue, è giusto che l’Inter sfrutti il periodo delle Nazionali per riposare un po’ e recuperare le forze, per quanto possibile. La scelta di Inzaghi, come spiega SportMediaset, è stata quella di concedere quattro giorni di riposo alla sua squadra dopo la vittoria contro il Torino. I cancelli di Appiano Gentile torneranno ad aprirsi mercoledì, quando riprenderanno regolarmente gli allenamenti. Ovviamente solo per chi non sarà impegnato con le Nazionali, tra Nations League e Qualificazioni ai Mondiali del 2026.