Inter, dopo i ko sei sempre ripartita. Ecco come e con chi

L’Inter è pronta alle 18 è pronta a giocare il suo match di Serie A contro il Sassuolo. I nerazzurri hanno la chance di risalire al primo posto con una giornata in meno e devono farlo dopo il ko per 2-0 incassato contro il Liverpool in Champions League.

RIPARTENZA – L’Inter può tornare in vetta alla classifica dopo appena una giornata discapito del Milan. I rossoneri infatti, fermati ieri 2-2 contro la Salernitana, possono essere scavalcati dai nerazzurri in caso di successo contro i neroverdi. L’Inter deve ripartire dopo il 2-0 subito contro il Liverpool mercoledì, una cosa che è già successa in stagione. Dopo ogni passo falso infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno reagito di rabbia e sono ripartiti. Il ko contro il Real Madrid all’andata ha visto poi il 6-1 di prepotenza contro il Bologna. Dopo il 3-1 all’Olimpico con la Lazio è arrivato il 3-1 contro lo Sheriff Tiraspol in Champions. Poi ancora. Dopo il 2-0 contro il Real Madrid al Bernabeu, il 4-0 interno contro il Cagliari. E infine: il 2-1 subito nel derby seguito dal 2-0 rifilato alla Roma per ripartire. Inzaghi sa evidentemente azzerare la testa dei giocatori e ripartire. E questo è fondamentale.