L’Inter domina la Roma, Thuram vince su Lukaku e che Sommer! Primo posto – CdS

L’Inter vince con pieno merito 1-0 la sfida contro la Roma, riprendendosi il primo posto in classifica contro Romelu Lukaku grazie al gol di Marcus Thuram. C’è anche lo zampino di Yann Sommer, impegnato solo una volta, ma è decisivo.

DOMENICA PERFETTA – L’Inter vince contro la Roma, ma sin dai primi minuti mette subito le cose in chiaro. Si è giocato solo in una porta, con i nerazzurri che hanno dominato gli avversari senza mai farli fiatare. Il primo tempo si è concluso con 12 tiri, dei quali 9 scagliati da dentro l’area di rigore avversaria, contro nessuno: per la Roma un rendimento così negativo non si registrava dal campionato 2004/05, quello dei cinque allenatori e di una retrocessione sfiorata. La Roma poi ha ceduto all’ottantunesimo minuto di gioco, quando Federico Dimarco, innescato da Kristjan Asllani, realizza l’ennesimo cross per Marcus Thuram che segna e risponde puntualmente all’ex Romelu Lukaku, rimasto a guardare tutta la partita. Ma l’Inter avrebbe potuto segnare molto prima, con le due traverse di Hakan Calhanoglu, ma anche quella di Carlos Augusto, e come dimenticare la parata di Rui Patricio proprio sullo stesso Thuram.

ANCHE SOMMER – Grande festa per Thuram, al quarto gol in Serie A, sotto gli occhi di papà Lilian, visibilmente emozionato e seduto in tribuna a San Siro. La Roma non impensierisce mai l’Inter e non dà l’impressione di poter pungere, se non solo un momento, quando si costruisce addirittura la possibilità del potenziale 0-1: colpo di testa di Bryan Cristante all’interno dell’area e paratissima di Yann Sommer che mantiene ancora – fino a quel momento -, il risultato in parità. L’Inter vince con merito allungando +11 proprio dai giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida