Inter domina per oltre un tempo, ma Pioli la ribalta grazie ai cambi – CdS

Inter, seconda sconfitta in Serie A quest’anno per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che dominano la partita per oltre un tempo, poi il blackouot e la rimonta del Milan. Di seguito l’analisi della partita secondo il Corriere dello Sport.

L’ANALISI – Dopo un tempo e mezzo di dominio dell’Inter, Olivier Giroud nel giro di quattro minuti ribalta la squadra nerazzurra in totale blackout dopo il primo gol (da annullare) del Milan. La sconfitta di ieri rischia di lasciare qualche strascico in un ciclo terribile che continua con avversari del calibro di Roma, Napoli e Liverpool, ma in compenso Inzaghi avrà ancora a disposizione la partita “jolly” con il Bologna, ancora da recuperare. L’Inter non perdeva in campionato dal 3-1 della Lazio all’Olimpico. Il derby era nelle mani dell’Inter che aveva una fluidità di manovra notevole e un’intensità impressionante nel riconquistare il pallone. Il Milan non riusciva a incidere in nessun modo e, inoltre, il migliore in campo fino alla rimonta rossonera era stato Maignan. Nella ripresa Pioli ha capito che doveva cambiare così con l’inserimento di Messias e di Brahim Diaz ha cambiato la partita, sfruttando anche gli errori dell’Inter nel non trovare il gol del raddoppio. I nerazzurri cominciavano ad essere poco lucidi, accentando di rigiocare di ripartenze nonostante fosse in vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti