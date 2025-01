L’Inter domina l’Atalanta 2-0 e va in finale! Le statistiche parlano chiaro

L’Inter conquista la finale di Supercoppa Italiana grazie a una prestazione magistrale contro l’Atalanta, dominando per lunghi tratti e imponendosi con un netto 2-0. Di seguito le statistiche della partita.

DOMINATI – Nonostante l’Atalanta fosse arrivata a questo appuntamento da capolista in Serie A, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno reso il confronto quasi “semplice”, dimostrando solidità, attenzione tattica e una fiducia incrollabile nei propri mezzi. La partita si è decisa nei dettagli, ma è stata frutto di un lavoro complessivo che ha messo in luce sia la preparazione fisica che mentale dell’Inter. Dopo un primo tempo in cui l’Inter ha dominato per possesso palla e occasioni, Gasperini ha provato a riorganizzare i suoi. Alla fine, il possesso palla si è attestato su un equilibrato 52% per l’Inter e 48% per l’Atalanta. I dati offensivi parlano chiaro nelle statistiche: l’Inter ha prodotto 21 tiri totali, di cui 6 nello specchio della porta, contro i 15 tiri e soli 3 in porta degli avversari. L’Inter ha anche sfiorato il terzo e il quarto gol, dimostrando un livello di controllo che raramente si vede contro un’avversaria come l’Atalanta.

ALTRI DATI NELLE STATISTICHE – Un altro dato chiave riguarda l’intensità e la disciplina. La squadra di Gasperini ha commesso ben 14 falli nel tentativo di spezzare il ritmo dell’Inter, mentre i nerazzurri si sono fermati a soli 8, confermando non solo una maggiore attenzione tattica ma anche una gestione più pulita dei momenti critici. La vittoria dell’Inter non è stata solo una questione di numeri. È stata una prova di maturità che fa ben sperare in vista della finale, in attesa di scoprire chi tra Milan e Juventus sarà l’altra finalista.

L’Inter di Inzaghi dà una lezione a Gasperini: le statistiche