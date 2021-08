Inter-Dinamo Kiev, torna Calhanoglu. Ci sarà Dzeko?

L’Inter questa sera effettuerà il suo ultimo test amichevole del pre-campionato prima di debuttare in Serie A il 21 agosto contro il Genoa. I nerazzurri a Monza sfidano la Dinamo Kiev con Simone Inzaghi che ritrova, dopo lo stop contro il Parma, Hakan Calhanoglu. C’è interesse per sapere se ci sarà Edin Dzeko.

HAKAN SÌ – Come detto questa sera alle 18:30 l’Inter sfida la Dinamo Kiev (vedi articolo) per limare e sistemare gli ultimi dettagli prima del Genoa. Inzaghi riavrà dal primo minuto Calhanoglu. Il turco non c’era una settimana fa contro il Parma al Tardini complice un affaticamento muscolare. Oggi invece sarà regolarmente in campo e si schiererà alla sinistra di Marcelo Brozovic con Nicolò Barella a destra nel centrocampo che dovrebbe essere quello titolare contro i grifoni sabato prossimo.

DZEKO FORSE – Il nodo è invece legato a Dzeko. La sua ufficialità ancora non è arrivata e quindi questa sera potrebbe non essere della partita. Inzaghi lo vorrebbe avere visto che sabato prossimo, al momento, gli arruolabili sono solo Martin Satriano (vedi articolo) e Andrea Pinamonti (anche se potrebbe volare all’Empoli prima del Genoa). Tutto sta all’Inter che per far avere Dzeko a Inzaghi questa sera dovrebbe annunciarlo in queste ore. Riuscirà il tecnico ad averlo quantomeno in panchina?