Inter-Dinamo Kiev, oggi ultima amichevole. Ma senza i nuovi e l’attacco

Inter-Dinamo Kiev, a sette giorni esatti dall’esordio in campionato col Genoa, è l’ultima amichevole estiva per i nerazzurri. A Monza alle 18.30 però non ci saranno gli ultimi acquisti (così come i tifosi, perché si gioca a porte chiuse).

SENZA I NUOVI – Per Inter-Dinamo Kiev non sarà possibile vedere, a meno di ribaltoni dell’ultimo momento, i due nuovi acquisti. Edin Dzeko è alle prese con un’ultima pendenza con la Roma, nonostante le visite mediche già svolte, Denzel Dumfries può invece essere ufficializzato oggi ma è difficile che scenda in campo, non avendolo fatto col PSV Eindhoven. Per Simone Inzaghi quindi non ci sarà la possibilità di fare le prove generali del Genoa, ma solo di testare altri elementi che potranno tornare utili durante la stagione. L’Inter è ancora un cantiere aperto, ha appena superato la cessione di Romelu Lukaku ma il via ufficiale si avvicina: ora c’è da spingere sull’acceleratore.

SENZA ATTACCO! – Per Inter-Dinamo Kiev gli attaccanti sono ridotti al minimo. Detto di Dzeko (e Lukaku), Lautaro Martinez è infortunato (ma sabato prossimo sarà comunque squalificato), Alexis Sanchez è a Barcellona e quindi restano solo Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo e Martin Satriano. Chi dovesse fare bene oggi chissà che non abbia una chance di essere titolare fra sette giorni col Genoa. A centrocampo assente Roberto Gagliardini, ancora da valutare invece Hakan Calhanoglu che aveva saltato la gara di Parma. La difesa, invece, è già la titolare. Nella Dinamo Kiev mancherà il grande ex Mircea Lucescu, che non è partito (vedi articolo). Ucraini che hanno già iniziato il campionato. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Inter-Dinamo Kiev: collegamenti in diretta con l’inviato da Monza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).