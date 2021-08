Inter-Dinamo Kiev, fari puntati sull’attacco in emergenza: suggestione Perisic?

Domani si giocherà Inter-Dinamo Kiev (ore 18.30), ultima amichevole pre-campionato per i nerazzurri. Emergenza in attacco per Inzaghi, anche in vista del debutto in Serie A. Salgono le quotazioni di Perisic avanzato?

ULTIMA PROVA – Domani alle 18.30 l’Inter scenderà in campo per l’ultima volta in via non ufficiale. Allo U-Power Stadium di Monza, i nerazzurri affronteranno la Dinamo Kiev, allenato dalla vecchia conoscenza interista Mircea Lucescu. Per Simone Inzaghi sarà quindi l’ultima occasione di sperimentare in vista dell’esordio casalingo contro il Genoa (sabato 21 agosto). Esperimenti che saranno necessari – in quanto obbligati – soprattutto in attacco. Le opzioni a disposizione sono limitate.

COPPIA DA FORMARE – Inzaghi infatti dovrà completamente ridisegnare l’attacco dell’Inter per la prima di Serie A. L’addio di Romelu Lukaku e la squalifica di Lautaro Martinez impongono di vedere una coppia offensiva completamente nuova contro il Genoa. E, se consideriamo che Alexis Sanchez è ancora infortunato (qui le ultime), i problemi aumentano a dismisura. Al netto dell’ufficialità di Edin Dzeko (in arrivo a breve), al momento l’unico vero attaccante a disposizione di Inzaghi è Martin Satriano, capocannoniere del precampionato. Che senza dubbio partirà titolare anche contro la Dinamo Kiev.

SUGGESTIONE NUOVA – Ma va monitorata anche la possibilità che, contro il Genoa, al fianco del bosniaco possa giocare Ivan Perisic. Il croato ormai fa rima con duttilità, e il ruolo di attaccante non è certo nuovo per lui. Pure Antonio Conte ricorse a questa soluzione d’emergenza in alcune occasioni. E la crescita di Federico Dimarco sulla sinistra rassicura in vista di un eventuale dirottamento di Perisic in avanti. Tra le opzioni di Inzaghi ci sono Andrea Pinamonti (in uscita) ed Eddie Salcedo, che finora non ha avuto molto spazio anche a causa di qualche acciacco. Ultime prove generali in attacco contro la Dinamo Kiev, prima di vedere le scelte di Inzaghi contro il Genoa. C’è il rischio che Perisic possa giocare da punta?