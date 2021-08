Inter-Dinamo Kiev, ancora out Calhanoglu? Test della difesa per il Genoa – Sky

Inter-Dinamo Kiev sarà l’ultima amichevole precampionato dei nerazzurri (vedi calendario). Alle 18.30 di sabato, a Monza, possibile che non ci sia di nuovo Calhanoglu, out a Parma per un problema fisico (vedi articolo). Sky Sport annuncia che si proverà la difesa per il Genoa.

INTER-DINAMO KIEV, LE POSSIBILI SCELTE – Mancano nove giorni al debutto in Serie A, ma prima c’è da giocare l’ultima amichevole. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista Andrea Paventi inizia a prospettare la formazione per Inter-Dinamo Kiev: «Sicuramente vedremo un’Inter un po’ diversa, perché nell’amichevole di sabato ci potranno essere delle novità. Però è tutto da rivedere, anche alla luce se ci sarà l’annuncio oggi di Edin Dzeko. Complicato che sarà schierato dall’inizio da Simone Inzaghi, però c’è curiosità per vedere le certezze e i giovani, come Andrea Pinamonti e Martin Satriano. Ci saranno Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, non credo Hakan Calhanoglu ma Ivan Perisic e la difesa a tre che vedremo col Genoa. Questo in attesa che arrivino Dzeko e Denzel Dumfries, per il quale domani dovrebbe essere l’annuncio dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva. Tasselli importanti, con Inzaghi che sta lavorando in attesa che il mercato si completi».