Inter-Dinamo Kiev, 25 i convocati di Lucescu. Ma il grande ex non ci sarà

Inter-Dinamo Kiev, domani alle 18.30 a Monza, non vedrà presente il grande ex: Lucescu. L’allenatore della squadra ucraina, reduce da un intervento chirurgico, non è partito per Milano. Sono venticinque i convocati ospiti.

INTER-DINAMO KIEV, I CONVOCATI DI LUCESCU

Portieri: Denys Boyko, Georgiy Bushchan, Ruslan Neshcheret;

Difensori: Oleksandr Karavaev, Tomasz Kedziora, Artem Shabanov, Sidcley, Oleksandr Syrota, Oleksandr Tymchyk, Ilya Zabarnyi;

Centrocampisti: Oleksandr Andriyevsky, Vitaliy Buyalskyi, Carlos de Pena, Denys Garmash, Bogdan Lednev, Gerson Rodrigues, Volodymyr Shepelev, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsygankov, Benjamin Verbic;

Attaccanti: Denys Antyukh, Vladyslav Kulach, Eric Ramirez, Ilya Shkurin.