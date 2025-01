Inter, difesa (quasi) al completo! Due recuperi col Bologna – CdS

Dopo settimane di emergenza, l’Inter di Simone Inzaghi può finalmente contare su un reparto difensivo quasi al completo in vista del match di questa sera contro il Bologna. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo gli infortunati.

BUONE NOTIZIE IN DIFESA – I recuperi in Inter-Bologna per quanto riguarda la retroguardia difensiva sono finalmente una boccata d’ossigeno per mister Simone Inzaghi, soprattutto in un momento in cui il centrocampo è stato decimato dagli infortuni di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il primo segnale positivo è arrivato con il rientro di Benjamin Pavard, che ha già riassaggiato il campo nel finale della sfida contro il Venezia. A questo si aggiunge il recupero di Francesco Acerbi, che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la panchina questa sera. L’unica assenza rimane quella di Yann Bisseck, ma la ritrovata abbondanza consentirà a Inzaghi di gestire al meglio le risorse. Una delle novità potrebbe essere il meritato riposo per Alessandro Bastoni, ma non da stasera. Il centrale italiano, onnipresente nelle ultime settimane, ha spesso giocato tutti i 90 minuti anche in condizioni non ottimali. Con il rientro di alternative valide, Bastoni potrebbe finalmente beneficiare di una gestione più oculata del minutaggio.

Rifinitura a San Siro prima di Inter-Bologna

REPARTO IN GRANDE FORMA – La solidità difensiva è stata una delle chiavi del successo nerazzurro in questa stagione. In Serie A, l’Inter ha vinto le ultime quattro partite senza subire gol, confermandosi una delle difese più affidabili del campionato. Al netto della deludente prestazione in Supercoppa contro il Milan, il rendimento del reparto arretrato ha dato continuità e sicurezza alla squadra, diventando il punto di forza dell’undici di Inzaghi. I nerazzurri hanno sostenuto la rifinitura ieri mattina nello scenario del Meazza, preferendo rinunciare al consueto ritiro pre-partita. I giocatori si ritroveranno questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per completare la preparazione in vista della sfida serale.