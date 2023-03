Inter, di mattina rifinitura e poi partenza! Sciolti i dubbi in attacco – CdS

L’Inter recupera anche Joaquin Correa (vedi QUI) che dunque parteciperà alle rotazioni di Simone Inzaghi in attacco, dove contro lo Spezia secondo il Corriere dello Sport ha però già risolto i dubbi di formazione.

SCIOLTI I DUBBI – L’Inter nel giorno del suo 115 compleanno, questa mattina dopo l’allenamento di rifinitura previsto in mattinata salirà sul treno che porterà il gruppo a La Spezia. Simone Inzaghi in attacco recupera anche Joaquin Correa, che troverà davanti a sé tanta concorrenza oltre Lautaro Martinez. Contro lo Spezia il favorito stavolta sembra Romelu Lukaku in vantaggio su Edin Dzeko, ricomponendo la coppia d’attacco dell’andata.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

