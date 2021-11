L’Inter delle coppie: nel derby sarà Calhanoglu-Perisic e non Vidal-Dimarco – CdS

Considerando le rotazioni delle ultime gare, in Milan-Inter dovrebbe essere il turno di Hakan Calhanoglu, grande ex della partita. Vidal e Dimarco una soluzione a partita in corso.

LE COPPIE – L’asse mancino dell’Inter domani rispetterà i turni studiati da Simone Inzaghi. Per questo motivo, domani sarà la volta di Hakan Calhanoglu, grande ex della partita, e avrà certamente una carica speciale. Il tecnico in questo inizio di stagione ha dimostrato di non voler fare a meno di uno tra Calhanoglu e Dimarco dal 1′, motivo per cui all’Inter sono già state formate delle coppie ben precise e studiate dal tecnico: contro lo Sheriff, per esempio, è stato il turno della coppia formata da Arturo Vidal e Federico Dimarco. L’esterno italiano, difatti, è da considerare come un dodicesimo titolare. Ivan Perisic, però, resta la prima scelta per la corsia di sinistra: due settimane fa è stato devastante contro Juventus e Udinese. Ha riposato contro l’Empoli e poi ha giocato uno spezzone di partita contro lo Sheriff, per essere preservato proprio per averlo domani fresco contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno