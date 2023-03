Inter, dalle condizioni di Skriniar dipendono le scelte di Inzaghi

L’Inter affronterà tra pochi giorni il Porto in Champions League. La sfida è decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Le scelte iniziali di Simone Inzaghi dipendono in gran parte dalle condizioni di Milan Skriniar.

FASCIA DESTRA – Milan Skriniar si è allenato quest’oggi parzialmente in gruppo (vedi articolo). Il difensore sta rientrando piano piano dal suo infortunio, ma non è certa la sua convocazione, né tantomeno la titolarità in vista dell’impegno più importante della stagione dell’Inter. I nerazzurri giocheranno questo martedì contro il Porto in Champions League: due risultati su tre darebbero l’accesso ai quarti di finale. Le scelte di Simone Inzaghi per la formazione dipendono in gran parte dalla situazione del difensore slovacco: nel caso in cui non fosse disponibile, sono favoriti Matteo Darmian e Denzel Dumfries per occupare la parte destra del campo. Nel caso contrario non ci sarebbero dubbi: Skriniar in difesa, il compagno italiano più alto sulla fascia.