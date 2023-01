Inter dal Verona alla Supercoppa Italiana: il programma in Arabia Saudita – CdS

L’Inter stasera affronta il Verona (vedi probabili formazioni), poi mercoledì sarà atteso dalla Supercoppa Italiana col Milan. Il Corriere dello Sport dettaglia il programma della trasferta in Arabia Saudita.

IN VIAGGIO – Dopo aver affrontato il Verona, per l’Inter inizierà la trasferta a Riyad per la Supercoppa Italiana. Il Corriere dello Sport dà domani pomeriggio come momento della partenza per l’Arabia Saudita, dall’aeroporto di Milano Malpensa. La mattinata di domenica vedrà una seduta di scarico, dove si valuteranno i giocatori acciaccati (vedi articolo). A seguire il pranzo ad Appiano Gentile e il viaggio in terra araba, dove il primo allenamento sarà lunedì. Mercoledì alle 20 ora italiana il derby col Milan al King Fahd International Stadium. Per l’Inter rientro in Italia previsto per giovedì all’alba.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno