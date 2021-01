Inter-Crotone, una differenza rispetto al Verona! Vidal in campo dal 1′ – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Crotone è la sfida che andrà in scena domani a San Siro alle ore 12.30, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, la squadra di Conte scenderà in campo con una differenza rispetto al match con il Verona

DIFFERENZA – Inter-Crotone è la sfida che aprirà il 2021 della Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte, secondi in classifica a un punto dal Milan, mirano ai tre punti per mettere pressione ai rossoneri. Il tecnico leccese, secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, rispetto alla sfida con il Verona tornerà al 3-5-2. Nessun cambio in difesa, dove quindi Skriniar, de Vrij e Bastoni agiranno davanti ad Handanovic. In mezzo conferme per Brozovic e Barella, con Vidal che torna in campo dal 1′ mentre sugli esterni agiranno Hakimi e Young. Davanti la solita coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.