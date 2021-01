Inter-Crotone (Serie A): le probabili formazioni della 15Âª giornata

SERIE A – 15ª giornata

Domenica 03/01/2021 ore 12:30 Le probabili formazioni di Inter-Crotone

INTER CROTONE (3-5-2) (3-5-2) 1 HANDANOVIC (C) (C) CORDAZ 1 37 SKRINIAR MAGALLAN 6 6 DE VRIJ MARRONE 34 95 A. BASTONI LUPERTO 13 2 HAKIMI PEDRO PEREIRA

32 23 BARELLA S. MOLINA 17 77 BROZOVIC PETRICCIONE

44 22 VIDAL VULIC 77 15 YOUNG RECA 69 9 R. LUKAKU MESSIAS 30 10 LAUTARO MARTINEZ SIMY 25 Allenatore A. CONTE G. STROPPA

Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-CROTONE

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) FESTA

16 97 A. RADU (GK) CUOMO 3 5 GAGLIARDINI GOLEMIC 5 7 A. SANCHEZ DRAGUS 11 11 KOLAROV CROCIATA 14 12 SENSI ROJAS 20 13 RANOCCHIA ZANELLATO 21 14 PERISIC DJIDJI 26 24 ERIKSEN SILIGARDI 28 33 D’AMBROSIO RISPOLI 33 36 DARMIAN EDUARDO 95 RIVIERE 97 INDISPONIBILI

8 VECINO (infortunato)

44 NAINGGOLAN (ceduto)

99 PINAMONTI (infortunato) 8 CIGARINI (infortunato)

10 BENALI (infortunato)

19 GOMELT (non convocato)

23 MAZZOTTA (non convocato)

ARISTOTELES ROMERO (fuori rosa) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI BROZOVIC – ULTIME NOTIZIE

Soliti dubbi per Conte, che deve decidere se rilanciare subito Vidal oppure riproporre Gagliardini in mezzo. Ballottaggio sulle fasce, ma Darmian e Perisic partono dietro nelle gerarchie. Golemic in ballottaggio con Marrone per guidare la difesa, mentre Zanellato sfida Petriccione per una maglia a centrocampo. Stroppa deve decidere chi schierare centravanti, anche Eduardo e Riviere in lizza.