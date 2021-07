Inter-Crotone fa ripartire le amichevoli ‘vere’: c’è anche la prima di Lukaku

Inter-Crotone è la seconda amichevole precampionato dei nerazzurri, di fatto il quinto impegno contando anche i tre allenamenti congiunti. Ad Appiano Gentile si gioca alle 18 e ci sarà spazio anche per Lukaku.

RITORNO IN CAMPO – Inter-Crotone fa riprendere la serie di amichevoli vere e proprie, organizzata dopo aver annullato la tournée americana. Superati gli allenamenti congiunti con Pro Vercelli e Pergolettese, due formazioni di Serie C, stavolta si alza il livello, giocando contro una squadra retrocessa nell’ultima Serie A. E proprio i calabresi sono una squadra “benaugurante”, visto che tre mesi fa lo scudetto arrivò proprio il giorno dopo lo 0-2 allo Scida. Simone Inzaghi, a tre settimane e mezzo dall’esordio col Genoa, può fare ulteriori test per la sua Inter, potendo contare su qualche giocatore in più rispetto a Lugano. Difficile poter pensare a prove generali di formazione per il 21 agosto, ma alcune indicazioni di certo arriveranno.

CON I BIG – Nell’Inter che sfiderà il Crotone c’è anche Romelu Lukaku. Il belga è tornato in Italia domenica, lunedì ha svolto il primo allenamento e oggi dovrebbe fare uno spezzone. Difficile però vederlo dal 1′, considerati i carichi di lavoro. Andrea Pinamonti e Martin Satriano, come domenica, possono essere i due attaccanti titolari, con Eddie Salcedo terza opzione (vedi articolo). Sarà possibile vedere anche Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Stefan de Vrij e Stefano Sensi, che non c’erano col Lugano, così come gli appena rientrati Alexis Sanchez, Matias Vecino e Arturo Vidal (più a gara in corso). Non Samuele Mulattieri: proprio ieri è passato al Crotone, sarà “avversario” nella formazione guidata da Francesco Modesto. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Crotone: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).